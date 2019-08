Emery sous pression

On ne s’y attendait pas forcément, mais c’est bien Arsenal qui a animé le dernier jour du mercato anglais, jeudi. En faisant venir David Luiz (Chelsea) et Kieran Tierney (Celtic), les Gunners ont voulu solidifier leur défense, avec l’expérimenté, mais fantasque, brésilien et l’espoir écossais. Mais ils avaient surtout réussi à se faire prêter Dani Ceballos par le Real Madrid, et à recruter le Lillois Nicolas Pépé, particulièrement courtisé.

Un mercato, en apparence, réussi, donc, qui rajoute encore un peu de pression à Unai Emery, dont la première saison, terminée avec une 5e place en championnat et une finale de Ligue Europa perdue contre Chelsea, s’est révélée globalement décevante. "Notre premier objectif est de finir dans le Top 4, même si on sait que ça va être difficile. Manchester City et Liverpool sont au-dessus, mais on veut réduire l’écart avec eux", a commenté le technicien basque vendredi en conférence de presse.

"Un gros challenge"

"Après, Tottenham, Chelsea et Manchester United ont le même objectif que nous. La saison dernière, il n’y avait qu’une toute petite différence de points entre nous (Arsenal a fini à deux points de Chelsea, une longueur derrière Tottenham et quatre points devant MU, ndlr). D’autres équipes travaillent très bien et on fait signer de très bons joueurs, comme Everton, West Ham, Leicester, Wolverhampton ou Watford. Ça va être un gros challenge de finir dans le Top 4, parce que la Premier League est le meilleur championnat du monde."

A deux jours de débuter la saison sur la pelouse de Newcastle, où il n’est pas certain de pouvoir compter sur Lacazette et Pépé, l’ancien entraîneur du PSG se veut "optimiste" pour ce déplacement à St. James Park: "Même si je sais que ça va être difficile. Mais on est très excités, avec une grande ambition." Une ambition partagée par des supporters nord-londoniens qui salivent d’avance à l’idée de voir évoluer leur trio offensif (Aubameyang-Lacazette-Pépé), et rêvent d’enfin retrouver une Ligue des champions à laquelle ils n’ont plus goûté depuis la saison 2016-2017.