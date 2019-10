Emery à Arsenal, c’est bientôt fini ?

Cela ne se voit peut-être pas au classement de Premier League, où Arsenal est 5e, à 4 points du podium, mais le club londonien est en pleine crise. Les supporters des Gunners sont fous furieux après le comportement de Granit Xhaka, dimanche dernier, lors du résultat nul contre Crystal Palace (2-2). Le milieu suisse, capitaine de l’équipe cette saison, a en effet invectivé le public de l’Emirates Stadium lorsqu'il est sorti du terrain sous une bronca.

Cette polémique peut-elle pousser Unai Emery vers la sortie ? Possible ! Selon le Daily Telegraph, l’entraîneur espagnol est en effet sur la sellette depuis quelques temps. L’état-major d’Arsenal serait mécontent du travail de l’ancien coach du PSG. On lui reproche la non-qualification en Ligue des champions au printemps dernier, l'étrange gestion du cas Mesut Özil mais aussi les tergiversations dans les prolongations de Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette. L’épisode Xhaka ne plaide donc pas en faveur du Basque.

Alors que Nicolas Pépé ne forme pas encore un trio offensif de feu avec "Aubame" et "Laca", et que les errements défensifs de David Luiz plombent régulièrement l’équipe, Arsenal ne semble pas partie pour jouer les premiers rôles en Premier League. Les Gunners devraient lutter avec Chelsea, Manchester United, Tottenham ou encore Leicester afin de finir dans le top 4. Si ce n’est pas le cas, Unai Emery ne devrait probablement pas survivre à sa deuxième saison dans la capitale britannique.