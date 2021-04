Egypte : Salah adoubé par un grand ancien pour le brassard

Lors de la réception des Comores, la semaine dernière dans le cadre des éliminatoires de la CAN, le capitaine égyptien Amr El Sulaya a cédé son brassard à Mohamed Elneny au moment où il a été remplacé. Aussitôt, le milieu de terrain d'Arsenal l'a remis ostensiblement à Mohamed Salah, revenu en sélection pour la première fois depuis la CAN 2019 disputée à domicile. Un choix pour le long terme selon l'expérimenté Ahmed Elmohamady, qui évolue à Aston Villa. « Si je devais désigner le capitaine, je choisirais Salah en raison de sa grande expérience et de sa capacité à jouer sous pression. Il est le choix le plus approprié pour le moment », a déclaré Ahmed Elmohamady à Sada El Balad TV.

Apparu à onze reprises en Premier League cette saison, le latéral droit de 33 ans se dit au passage toujours prêt à répondre à l'appel des Pharaons. « Je suis disponible pour l'équipe nationale. Mon absence est due au point de vue du staff technique, peut-être que l'entraîneur Hossam El-Badry a pour objectif de s'appuyer sur des profils plus jeunes », a glissé le vainqueur de la CAN 2010.