EFL Cup : Enfin du temps de jeu pour Ibrahima Konaté ?

La mine enjouée d'Ibrahima Konaté lors de la célébration de Naby Keita après le troisième but des Reds faisait plaisir à voir. Autour du milieu de terrain, Jones et donc le Français, tout sourire sont venus féliciter le Guinéen qui a clôt le festival offensif contre Crystal Palace le week-end dernier après Mané et Salah. Parmi les autres satisfactions de la journée et même si le score ne reflète pas la physionomie du match, on note la belle entrée en matière du défenseur central Ibrahima Konaté. Le Français a fait ses débuts samedi avec les Reds lors de cette 5eme journée et faisait la paire avec Virgil van Dijk contre l'équipe de Patrick Vieira. Pour sa première, le droitier s'est montré comme il est réellement, calme, mature et posé. Avec lui, point de stress, le Parisien a su réagir avec sang-froid et intelligence.

Durant le match, le nouveau N°5 de Liverpool a été intraitable dans les duels grâce à son mètre 94, plutôt précis dans ses transmissions vers l'avant et relâché balle au pied, même lorsqu'il a fallu porter le ballon plus haut sur le terrain. Après le coup de sifflet final, Jürgen Klopp s'est exprimé au sujet du Français : « Je pense que l'on a tous vu le potentiel d'Ibrahima Konaté. Il est incroyable. Physiquement, techniquement, sa compréhension du jeu... Il a tout. Quand un jeune est déjà aussi doué que lui, parfois il se repose sur ses compétences. C'est à ce moment-là que la Premier League donne des leçons. Aujourd'hui face à Crystal Palace, c'est un bon exemple. Ils ont de très bons attaquants mais Ibrahima s'en est très bien sorti. Ce n'est peut-être pas agréable de jouer avec une ligne défensive complètement inédite, mais ça a bien fonctionné. »

Une progression exponentielle



Sur les bords de la Mersey, Ibrahima Konaté a tout pour valider sa progression entamée à Leipzig. Débarqué en Allemagne en 2017 après seulement 12 petits matchs de Ligue 2 avec le FC Sochaux, le Français s'est délesté de cette image de joueur trop jeune pour s'exiler et a profité du grand travail réalisé sur les jeunes au RB pour gagner en expérience. Après 95 rencontres disputées avec les Roten Bullen, le défenseur central a pris la direction de l'Angleterre et de Liverpool pour valider son évolution. Les Reds, qui ont subi une cascade de blessures l'an dernier, cherchaient de nouveaux éléments à incorporer à l'effectif.

Avec Konaté dont le contrat court jusqu'en 2026, Jürgen Klopp s'est doté d'un jeune joueur fiable et robuste. D'ailleurs, il le suivait déjà dès ses premiers matchs dans le Doubs. Récemment Matip formait avec Van Dijk, la charnière centrale du côté des Reds mais il est fort possible que l'ancien technicien de Dortmund fasse confiance à un vrai spécialiste à ce poste. Ce mercredi soir pour la Coupe, il pourrait même aligner le Français afin de le récompenser du bon match du week-end dernier et de lui donner du temps de jeu.