Edouard Mendy, joue-la comme Petr Cech

Depuis le début de la semaine, les noms d'Edouard Mendy et Petr Cech ont été régulièrement associés. Et pas uniquement parce que le Tchèque a joué un rôle dans l'arrivée du gardien rennais à Chelsea. « Petr a été important parce que le rôle de gardien est vraiment particulier. Pendant longtemps, il a été le meilleur à ce poste alors dans la situation actuelle, son avis compte. Je me repose beaucoup sur lui au sujet des gardiens donc oui, il a été très influent dans ce transfert » a expliqué Frank Lampard en conférence de presse cette semaine. Mais le futur remplaçant de Kepa Arrizabalaga et le conseiller technique des Blues partagent plus qu'une relation staff – joueur : ils ont une histoire commune.

Comme Cech, Mendy arrive pour permettre à Chelsea de retrouver son standing Certains médias anglais comparent déjà Edouard Mendy à son illustre aîné. Et pour cause. Avant de rejoindre Londres et la Premier League, ils ont tous les deux joué à Rennes. Suffisant pour faire le parallèle entre une légende vivante et une recrue ambitieuse. Si Petr Cech n'avait que 21 ans au moment de son transfert en Angleterre, le natif de Montivilliers en a déjà 28. Mais la situation qui attend ce dernier au moment de traverser la Manche est semblable à celle du joueur qui a passé onze ans à Stamford Bridge. L'international sénégalais arrive durant un mercato ambitieux avec l'objectif d'apporter de la concurrence au poste de gardien de but. Mendy a été recruté le même été que Hakim Ziyech, Timo Werner ou Kai Havertz et grâce à ses qualités et son jeu fait pour la Premier League, il devrait vite prendre la place de Kepa. Il y a 16 ans de ça, Petr Cech est venu à Londres en compagnie de Didier Drogba, Mateja Kezman ou Ricardo Carvalho pour prendre le meilleur sur Carlo Cudicini. Une mission réussie qui avait offert le titre aux Blues dès 2005. Cette année, l'objectif est le même.

Edouard Mendy va être plus attendu que Petr Cech à son époque Edouard Mendy est donc très attendu. Peut-être même plus que Cech qui avait coûté moins cher et qui était un pari sur le long terme. Cette année, Chelsea attend de son gardien un rendement immédiat. S'il répond aux attentes, le portier passé par la réserve de l'OM ou Reims peut espérer avoir un rôle important dans une nouvelle période dorée du club londonien. Peut-être pas autant que Petr Cech qui est une véritable icône mais tant que les observateurs du football anglais vont associer les noms de Mendy et Cech, cela prouvera que la dernière recrue de Chelsea fait du bon travail.