Ederson prolonge à Manchester City

L'international brésilien entame sa cinquième saison avec City et est désormais sous contrat jusqu'à la fin de la campagne 2025-26. Ederson a été un habitué de Pep Guardiola depuis son arrivée à l'Etihad Stadium en juin 2017 en provenance de Benfica, faisant 195 apparitions pour le club au total.

Ederson, premier choix de Guardiola

L'ancien gardien de Rio Ave avait encore quatre ans de contrat, mais City a annoncé mercredi qu'il s'était engagé pour douze mois supplémentaires. "Cette décision a été facile à prendre pour moi", a déclaré Ederson au site officiel de City. "Il n'y a aucun autre endroit où je voudrais être. Faire partie de l'une des meilleures équipes du monde du football et se battre pour des trophées année après année est ce que tout footballeur veut, et c'est l'opportunité qui vous est donnée à City. Nous avons un manager exceptionnel. Travailler avec lui a été l'une des plus grandes expériences de ma carrière et je suis un meilleur joueur grâce à cela. Nous avons accompli tant de choses au cours des quatre dernières années, et je suis convaincu que nous pouvons continuer à apporter plus de succès au club dans les saisons à venir."