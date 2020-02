Écologie: la belle initiative des supporters de Brighton

Apertures, arches, reflections on dark water, and the sky appears to be on fire: Sir Basil Spence's Sussex University @SussexUni Arts buildings at dusk. The light coming from the Amex Stadium. #1960sarchitecture #BasilSpence @HAHP_Sussex @SussexArtHisto1 pic.twitter.com/KrL93wqtX6

— Dr Alexandra Loske (@Saschaloske) January 8, 2020

Un impact écologique sur la ville

Écologie et football ne font pas bon ménage en général. Cependant, les supporters du club de Brighton souhaitent mettre fin à cette anomalie. En effet, les fans du club anglais protestent contre le fait que leur stade (Amex Stadium) utilise des lampes chauffantes et des lumières allumées toute la nuit pour conserver le terrain en parfait état. Une pétition lancée par Steve Geliot, un habitant de la ville, a pour le moment obtenu près de 11 000 signatures.Si Steve Geliot assure que la lumière est nécessaire "pour faire pousser l’herbe", il ajoute : "C’est plus lumineux que l’ensemble de Brighton. Ils jettent de la lumière dans l’air." L’écosystème de la région est, en plus de ça, menacé par toutes ces lumières selon les militants. Ces derniers incitent sur le fait que l’éclairage de l’Amex Stadium a un impact dévastateur sur la faune et les insectes du parc national de South Down, situé à 60 km de l’enceinte sportive.