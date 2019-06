Drogba, le souhait de Lampard

Avec Derby County, Frank Lampard a bien failli rejoindre les rangs de la Premier League. Oui mais voilà, en finale des playoffs, l’ancien international anglais a échoué face à Birmingham (2-1). Une mauvaise nouvelle pour son club, mais une bonne pour Chelsea, bien décidé à se séparer de Maurizio Sarri, et désireux depuis un moment déjà, de faire revenir au bercail son ancienne gloire.

Une éventualité qui se dessine chaque jour un peu plus nettement. Et encore plus depuis un énième refus de Sarri de rester une année supplémentaire au sein de la maison londonienne. Échaudé par le comportement et les insultes répétées de certains supporters à son encontre (notamment depuis le mois de mars, et un match pourtant gagné face à Cardiff), le coach italien n’a plus qu’une envie: fuir la Perfide Albion et retourner en Italie, où le siège vide (mais encore chaud), de Massimiliano Allegri, semble lui faire de l’œil du côté de la Juventus.

L’occasion est donc parfaite pour Frank Lampard de saisir sa chance et de prendre en main les Blues, pour ce qui serait sa première expérience au plus haut niveau en tant qu’entraîneur. Et pour mettre tous les atouts de son côté, l’ancien milieu ne compte pas venir seul. Si son fidèle lieutenant Jody Morris devrait le suivre sans discussion, il se pourrait bien qu’une autre légende des Blues soit également du voyage. Selon les informations révélées par le Sun, Didier Drogba serait la cerise sur le gâteau servi par Lampard. Le vainqueur de la Ligue des champions 2012 serait alors en charge des attaquants.

Toujours très proche de Roman Abramovich, Drogba a récemment déclaré au sujet de son ancien coéquipier: "Je pense qu’il serait une option parfaite pour le club. Il a fait du bon boulot avec Derby et il est prêt pour ce nouveau rôle. Et s’il le sent, je ne vois pas pourquoi il devrait attendre d’avoir 50 ans. Cela dépend de votre expérience et votre envie de réussir. Je ne pense pas qu’il soit trop tôt. Et chaque été est 'énorme' à Chelsea. Chaque été est 'énorme'." Un message énigmatique, qui laisse présager de la probable arrivée d’un ticket de feu pour Chelsea. Privé de recrutement sur le terrain, le coup d’éclat pourrait donc venir du banc.