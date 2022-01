Annoncé comme l'une des grandes stars des années à venir avec Kylian Mbappé notamment, Erling Haaland continue de progresser et de faire bénéficier le Borussia Dortmund de son talent offensif. Déjà auteur de seize buts en quatorze matchs de Bundesliga cette saison, le Norvégien n'hésite pas à regarder ce qu'il se passe et ce qu'il se fait de mieux autour de lui afin de parfaire son jeu. C'est notamment du côté de Leicester qu'il a choisi son modèle.



Au micro de Sky Sports, Erling Haaland a ainsi évoqué le nom de Jamie Vardy. Et visiblement, le vainqueur de la Premier League 2016 avec les Foxes a des qualités qui plaisent au joueur du BvB : "Je n'étudie pas mais je regarde beaucoup de joueurs. Par exemple : la manière de se faufiler dans le dos du défenseur central quand le numéro 10 a le ballon. Le meilleur du monde dans cet exercice est peut-être Jamie Vardy. Je l'ai énormément regardé sur ce point précis."

Ogre de football

Et le Norvégien de poursuivre : "Je suis comme ça. J'ai toujours regardé beaucoup de football et je continue. Quand on joue le samedi, je rentre chez moi et le dimanche, je regarde du football toute la journée. J'ai toujours adoré ça." Déjà au-dessus de la moyenne, Erling Haaland veut toutefois aller beaucoup plus haut : "Je pense que je peux m'améliorer dans tous les secteurs. Je peux par exemple améliorer mes conclusions et tout le reste."