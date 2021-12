La star de Manchester United Cristiano Ronaldo a signé l'un de ses maillots du Portugal afin qu'il soit vendu aux enchères et permette de récolter des fonds pour les victimes de l'éruption volcanique de La Palma. En plus de signer le maillot, Ronaldo a laissé un message gentil à toutes les personnes touchées par la catastrophe naturelle. "Même la force d'un volcan ne pourra pas vaincre La Palma. Tout mon soutien à la belle île", a écrit Ronaldo. Les enchères pour le maillot débuteront le 24 décembre 2021.

L'acte de classe de Ronaldo

Cet acte de générosité intervient à l'approche de Noël, alors que de nombreux habitants ont été contraints de quitter leur maison, quelque 3 000 bâtiments ayant été détruits sur l'île des Canaries. Né sur l'île portugaise de Madère, Ronaldo n'est pas étranger aux actions caritatives. Il a fait don de quelque 900 000 euros à trois hôpitaux du Portugal au début de la pandémie de COVID-19. Ronaldo est également ambassadeur de Save the Children, de l'UNICEF et de World Vision, ce qui signifie que sa récente décision de sensibiliser et de collecter des fonds pour les personnes touchées à La Palma n'a rien d'inhabituel pour lui.