Divers : L’Athletic Bilbao va remettre un prix à Ryan Giggs 

🏆 𝗢𝗻𝗲 𝗖𝗹𝘂𝗯 𝗔𝘄𝗮𝗿𝗱 🤝

2015 - Matt Le Tissier

2016 - Paolo Maldini

2017 - Sepp Maier

2018 - Carles Puyol

2019 - Billy Mcneill / Malin Moström

𝟮𝟬𝟮𝟬 - 𝗥𝘆𝗮𝗻 𝗚𝗶𝗴𝗴𝘀 / 𝗣𝗶𝗮 𝗪𝘂𝗻𝗱𝗲𝗿𝗹𝗶𝗰𝗵#AthleticClub 🦁



— Athletic Club (@AthleticClub) June 3, 2020

963 apparitions entre 1991 et 2014

«

À la retraite depuis 2014, Ryan Giggs s’apprête à recevoir un nouveau trophée. Et cette fois-ci, c’est la fidélité du légendaire Gallois qui va être récompensée. L’ancien joueur de Manchester United va recevoir le trophée « One club Man », décerné par l’Athletic Bilbao. Créé en 2015, ce trophée a pour but de récompenser la loyauté d’un joueur envers un seul et unique club. Ryan Giggs succède donc à Carles Puyol, Paolo Maldini ou encore Matt Le Tissier.L’ancien Red Devil a disputé 963 matchs avec Manchester United, il est d’ailleurs le joueur qui a disputé le plus de matchs sous le maillot des Red Devils devant Bobby Charlton (758 matchs). Possédant un palmarès conséquent (35 trophées, dont 13 championnats et 2 Ligue des Champions), Ryan Giggs a été élu meilleur joueur de tous les temps par les supporters mancuniens en 2011. Fier de recevoir ce trophée, l’ancien international gallois a souhaité réagir à la nouvelle sur les réseaux sociaux.Merci à l’Athletic Bilbao pour cet incroyable prix que je m’apprête à recevoir », a réagi Giggs ce mercredi.