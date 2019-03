Disparition Sala: Cardiff avait bien proposé un vol commercial à l'Argentin

Alors que Willie McKay, l'agent qui avait été mandaté par le FC Nantes pour transférer Emiliano Sala en Premier League et qui a surtout organisé le vol tragique où l'ancien Canari a perdu la vie, accuse Cardiff d'avoir "abandonné" sa nouvelle recrue en le laissant "dans un hôtel pour organiser lui-même ce voyage", des captures d'écran révélées par Ouest-France indiquent le contraire.

Il s'agit d'échanges entre Sala et le "Player Liaison Officer" du club gallois (celui qui l'attendait à l'aéroport de Cardiff le soir de sa disparition), où ce dernier propose à l'Argentin un vol aller entre Cardiff et Paris. Il s'agit bien d'un vol commercial, via Flybe, une compagnie low-cost britannique, au tarif de 82 livres (environ 95 euros).

Sala décline alors la proposition: "Amigo. C’est bon. J’ai un vol pour rentrer à Nantes et revenir lundi soir à Cardiff. Willie McKay m’a appelé."