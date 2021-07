Des menaces de mort pour un joueur de Tuchel

La semaine dernière, Christian Pulisic a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux où il jonglait avec le ballon alors qu'il était assis sur le bord d'un bateau, au-dessus d'un mérou goliath, en Floride, pendant ses vacances. C'est un poisson d'eau salée géant que l'on trouve le plus souvent dans les eaux au large de la côte est des États-Unis. Le meneur de jeu de Chelsea a perdu le contrôle du ballon et est tombé sur le poisson et il a eu du mal à remonter dans le bateau.

La vidéo est devenue virale et un groupe autofinancé appelé Blue Planet Society a republié la publication avec un message d'avertissement : "La maltraitance des animaux pour attirer l'attention sur les vidéos des réseaux sociaux semble être en augmentation. Nous croyons fermement que les gens devraient être averti pour cela. Surtout quand ils sont aussi influents que M. Pulisic." Mark Pulisic, père du joueur de Chelsea, est venu défendre son fils, qui a reçu des menaces de mort de la part d'internautes. Et lors d'une interview avec la chaîne YouTube d'Alex Goldber, The Byline ; il a condamné ces menaces. « Il est absent de Twitter en ce moment, mais il sait ce qui se passe. Il ne le regarde pas beaucoup. Ce qui le blesse le plus, c'est la "cancel culture". S'il veut publier quelque chose sur Internet, les idiots qui se cachent derrière les ordinateurs attendent juste de déverser leur haine à cause de leur jalousie. Cela le dérange beaucoup."a