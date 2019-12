« Des déductions de points, la seule solution pour combattre le racisme »

La semaine dernière, le football européen a encore été touché par le fléau qu’est le racisme. Le match de championnat anglais entre Tottenham et Chelsea a même été marqué par plusieurs incidents de ce type, et cela a donné lieu à de multiples réactions et critiques outre-Manche. Beaucoup de voix se sont levées afin de combattre ce problème de manière plus ferme, et par ricochet plus efficace. Et parmi ceux qui ont fait part des suggestions sur la façon de décourager les imbéciles et amener les clubs à être plus vigilants, il y a Michail Antonio, l’avant-centre de West-Ham.

Prendre le racisme à bras-le-corps

L’attaquant de 29 ans, qui avait été convoqué une fois en sélection anglaise, s’est confié dans un entretien au Guardian. Pour lui, l’unique solution pour chasser le racisme des enceintes de football c’est de sanctionner les équipes sportivement. « Je pense que la FA, la PFA et tous les organes dirigeantes doivent y faire face plus durement, a-t-il confié. Punir la personne elle-même ne fera jamais avancer les choses. Le seul moyen pour que cela s'arrête est que l'équipe concernée soit punie. Si on se met à déduire les points alors les supporters se tenant à côté des auteurs vont tout faire pour empêcher ces derniers d’agir. Si les clubs sont affectés, plus personne n’insultera ». Une théorie qui gagnerait à être testée.