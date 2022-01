Des attaquants prestigieux visés par les Gunners

Les Gunners s'intéressent à la star de la Fiorentina, Dusan Vlahovic, mais ils ont de la compagnie, car l'attaquant est très populaire sur le marché. Dans cette optique, le club londonien serait en train de chercher des alternatives, y compris un certain nombre de stars de la Liga. L'attaquant de la Real Sociedad, Alexander Isak, a été évoqué, tout comme l'attaquant de l'Espanyol Raul de Tomas.

Jovic visé par les Gunners

Et dans des rapports récents de The Sun, Arsenal serait également à la recherche de l'attaquant du Real Madrid Luka Jovic. Jovic a été un remplaçant depuis son transfert de l'Eintracht Francfort en 2019, et il n'a fait que 32 apparitions en Liga depuis. Le Real Madrid serait probablement prêt à le perdre pour le bon prix. Jovic n'est pas susceptible de devenir l'attaquant titulaire des Los Blancos de sitôt, et déjà 24 ans, sa valeur ne peut que diminuer avec le temps. Il est clair que le Serbe n'est pas la cible principale d'Arsenal à ce stade, mais le temps presse, et certains de leurs autres joueurs pourraient être hors de portée.