Derby County: Cole, les raisons d'un retour

De retour dans le championnat anglais avec quatre ans et demi d'absence, Ashley est revenu sur son transfert et son arrivée à Derby County, lors du mercato hivernal.

Au micro de Skysports, l'international anglais passé par l'AS Rome (2014-2016) et le LA Galaxy (2016-2018), a avoué avoir encore faim de football: "J'aime encore jouer. J'ai été élu joueur de l'année avec le LA Galaxy l'an passé. Je me sens encore bien et en forme. J'avais encore l'impression de pouvoir apporter quelque chose et l'opportunité s'est présentée."

Recruté par son ancien coéquipier à Chelsea, et désormais entraîneur de Derby County, Frank Lampard, Ashley Cole s'est dit ravi de travailler à nouveau avec lui: "J'ai eu une conversation avec lui et il sait qui je suis. Il savait aussi que je voulais revenir et jouer. Je m'entraîne depuis deux semaines. Je vais maintenant pouvoir intégrer l'équipe et jouer dès que possible."