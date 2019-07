Derby County : Cocu remplace Lampard

Philipp Cocu, qui restait sur une expérience rapidement écourtée à Fenerbahçe la saison dernière après avoir débuté sa carrière d’entraîneur au PSV Eindhoven, rebondit au deuxième échelon anglais.

Le technicien néerlandais de 48 ans s’est engagé vendredi pour quatre ans avec Derby County, où il remplace Frank Lampard, parti à Chelsea.

Il devient le premier entraîneur étranger de l’histoire des Rams, qui ont manqué de peu la montée en Premier League.

Phillip Cocu is the new manager of Derby County! ⚪⚫



The former international has signed a four-year deal at Pride Park... ✍️#WelkomCocu