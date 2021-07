Dele Alli règle (enfin) son différend avec Mourinho

S'il est un joueur anglais qui a vécu une saison galère, c'est bien Dele Alli. Prometteur au début de son aventure avec Tottenham, le milieu offensif a peu à peu perdu de sa superbe, pour finir remplaçant de luxe sous les ordres de José Mourinho. Une perte de temps de jeu et des performances en berne qui l'ont finalement privé d'Euro avec l'Angleterre. Alli est revenu sur sa relation avec son ex-coach.

Bien décidé à enterrer la hache de guerre une bonne fois pour toutes, l'homme de vingt-cinq ans s'est confié à Goal : "Je n'accuse personne, si ce n'est moi-même. Travailler avec (José) Mourinho a été une grande expérience car c'est quelqu'un qui nous apprend beaucoup." Une manière d'en finir avec des tensions qui s'étaient amplifiées à l'occasion de la diffusion du documentaire "All or Nothing Spurs" diffusé par Amazon, dans lequel l'entraîneur portugais critiquait le manque d'investissement de Dele Alli.