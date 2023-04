Dele Alli au coeur d’une nouvelle polémique !

Quelle triste carrière. Considéré comme l’un des meilleurs espoirs du football anglais, Dele Alli (Everton) n’en finit plus de décevoir. Envoyé en prêt à Besiktas, le joueur âgé de 27 ans n’a pas réussi à se relancer. Au contraire, ce dernier continue d’enchaîner les frasques. Porté disparu puis aperçu en train de respirer du gaz hilarant, le natif de Milton Keynes n’est plus en odeur de sainteté en Turquie. Une nouvelle affaire vient d'éclater et cela ne va pas arranger les choses.

Les sorties nocturnes de Dele Alli

Selon les informations de The Sun, l’international anglais s’est retrouvé dans l’appartement d’une fille après une soirée mouvementée en boîte de nuit. Dele Alli a été photographiée sur le lit avec quatre filles et trois garçons après une nuit à faire la fête. Une mauvaise habitude prise par l’ex-joueur des Three Lions. Le quotidien anglais rapporte que le joueur formé au MK Dons est allé dans des clubs deux fois en dix jours en Turquie.