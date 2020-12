Décès de Houllier : L'hommage d'Anfield

An emotional tribute to the late, great, Gerard Houllier ❤️ pic.twitter.com/RNikoA0UC2

Lundi matin, Gérard Houllier est décédé à l'âge de 73 ans. Ancien coach des Reds, de 1998 à 2004, il a marqué les supporters de Liverpool, club avec lequel il a notamment gagné la Supercoupe de l'UEFA, en 2001 ou encore la FA Cup. L'actuel entraîneur des Reds, Jürgen Klopp, avait d'ailleurs dressé un bel éloge à son égard, dans un entretien accordé à L'Equipe. "C'est tout simplement l'une des légendes du LFC. Parce que c'est l'un des entraîneurs les plus influents de l'histoire du club. Les gens sont obsédés par les trophées, par le palmarès. Mais, quand on fait le bilan du passage d'un manager dans un club, il faut aussi prendre en compte l'action sur le long terme, qui ne se voit pas toujours. Gérard ne se contentait pas de gérer le quotidien de l'équipe", avait-il notamment commenté.Ce mercredi soir, avant la rencontre entre Liverpool et Tottenham, un hommage a été rendu à Gérard Houllier. Des banderoles à son effigie ont été déployées dans Anfield, il y a eu de nombreux applaudissements, durant une minute, en plus de chants. José Mourinho, le manager des Spurs, était très ému, en pensant à Gérard Houllier, ne pouvant contenir ses larmes.