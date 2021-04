De nouveau blessé, Gbamin (Everton) évite l’opération

Jean-Philippe Gbamin se croyait enfin sorti d'un (long) tunnel, le voilà qui retourne à l'infirmerie d'Everton pour un bon moment. Blessé à l'entraînement des Toffees en fin de semaine dernière, le milieu de terrain international ivoirien ne rejouera pas de la saison, annonce mercredi son club dans un communiqué publié sur evertonfc.com, son site officiel. « [Le joueur] n'aura pas besoin de subir une intervention chirurgicale suite au choc au ligament collatéral médian du genou qu'il a subi (...), indique le club entraîné par Carlo Ancelotti. L'Ivoirien de 25 ans a subi hier à Londres un scanner, qui a confirmé qu'une opération n'était pas nécessaire. »

🔵 | Jean-Philippe Gbamin will not require surgery on the medial collateral ligament knee contact injury he sustained during training at the weekend.#EFC

— Everton (@Everton) April 14, 2021