Le gardien espagnol de Manchester United David De Gea affirme qu'il se sent désormais plus à l'aise dans le nord de l'Angleterre. Après une décennie à Old Trafford, le gardien de but ibérique a mentionné à quel point il se sent intégré à Manchester. "J'aime le fait que je sois né à Madrid mais, au bout du compte, ce n'est qu'une ville", a-t-il déclaré à l'UEFA.

Un match de plus

"Maintenant, j'ai l'impression d'être de Manchester, je me sens juste comme n'importe qui d'autre de Manchester. Là où vous êtes aimé et accueilli, c'est votre maison. Je suis ici depuis de nombreuses années et, évidemment, tout peut arriver dans la vie, dans le monde du football. Mais, honnêtement, je ne me vois pas loin de Manchester United." De Gea a minimisé le romantisme de l'affrontement avec l'Atletico, insistant sur le fait que le résultat est la chose la plus importante : "Bien sûr que je vais rentrer chez moi, dans le club qui m'a donné l'opportunité d'être qui je suis aujourd'hui", a-t-il ajouté. "Mais ce n'est qu'un match de plus. Tout le monde y va pour gagner, surtout moi."