De Bruyne : « Nous voulons rivaliser avec Liverpool »

Après deux ans de règne sur le football anglais, Manchester City a dû baisser pavillon et laisser son trône à Liverpool à l’issue de la saison 2019/2020. Les Eastlands ont abandonné leur bien, mais ils sont décidés à le récupérer. Kevin De Bruyne, le brillant milieu de terrain de l’équipe, l’a assuré dans un entretien au site du club. « Si la course pour le titre est la même que ces dernières années, ça sera difficile. Mais, nous voulons nous battre avec Liverpool. C'est ça le sport ». Avec un succès sur le terrain de Wolverhampton lundi (2-1), les hommes de Guardiola ont bien démarré leur mission reconquête. De Bruyne avait montré la voie à suivre en ouvrant le score en première période.

« Nous avons les joueurs pour remplacer David Silva »

City est déterminé à retrouver le toit du Royaume, mais ça ne sera pas de tout repos, surtout que l’intersaison les a vus perdre l’un de leurs principaux leaders, en la personne David Silva. S’il reconnait que l’ailier espagnol était un atout majeur de cette formation, De Bruyne se veut tout de même confiant : « Quiconque jouera à la place de David fera le boulot, a-t-il confié. Chacun doit jouer avec ses qualités. David est le maître des espaces restreints, mais avec Phil [Foden], Bernardo [Silva], Riyad [Mahrez] et Raheem [Sterling], nous avons des joueurs qui peuvent faire le travail. Mais évidemment, c’est une grosse perte. Nous avons tellement de joueurs offensifs, on peut les intégrer et ils peuvent faire le reste en fonction de la tactique de nos adversaires.»