Dans un choc très pauvre, Liverpool et Chelsea se neutralisent et font du surplace

Ce samedi, Liverpool et Chelsea avaient rendez-vous pour un gros choc du côté d'Anfield. Cette rencontre était prévue dans le cadre de la 21e journée de Premier League mais malheureusement, il a accouché d'un match nul et sans but, ce qui ne fait absolument pas les affaires des deux formations. Car les Reds et les Blues restent englués dans le ventre mou du classement de Premier League, avec une 8e place pour les hommes de Jürgen Klopp et une 10e place pour ceux de Graham Potter. Tandis que chaque équipe a eu des temps forts pendant le match, les défenses n'ont pas cédé et les gardiens ont bien résisté.

Les premiers pas de Mudryk

Alors qu'on s'attendait à un potentiel choc très offensif, il n'en aura rien été aujourd'hui et les deux cadors ont été muets tout au long des 90 minutes. Surtout, ce résultat n'arrange personne car Liverpool, qui restait sur deux défaites de suite, n'avance pas avec ce troisième match sans victoire. De son côté, Chelsea connaît une terrible période à l'extérieur en championnat puisque les partenaires de César Azpilicueta, entré en jeu en fin de match pour sa 500e sous le maillot des Londoniens, n'ont plus gagné loin de Stamford Bridge depuis un déplacement à Aston Villa, mi-octobre (2-0). Chelsea a ainsi enchaîné un cinquième match de suite sans succès à l'extérieur, mettant cependant fin à une série de trois défaites de suite loin de ses bases.

Au classement, comme évoqué plus haut, les deux formations font du surplace et n'avancent pas, avec un top 4 qui s'éloigne de plus en plus... Cette rencontre a clairement manqué d'intensité, avec deux équipes bien trop imprécises devant le but et qui n'ont jamais réussi à emballer le match. Dans un match où le public d'Anfield n'aura pas eu grand-chose pour se régaler, on ne retiendra pas grand-chose, si ce n'est que la fin de rencontre a été un peu bouillante avec des esprits qui se sont échauffés et une tension forte dans le temps additionnel. Mais finalement, les deux équipes terminent cette rencontre en faisant chacune la grimace.