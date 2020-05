Danny Rose (Newcastle) : « Un retour du football ? La vie des gens est en danger ! »

Danny Rose a donné le fond de sa pensée sur le « Restart project » anglais et les premiers murmures d'une reprise de la Premier League via un direct Instagram. Et le défenseur prêté par Tottenham à Newcastle ne goûte que très peu les discussions autour d'un retour du football. « Booster le moral de la nation » est loin de faire partie de ses priorités pour le moment, alors que la Grande-Bretagne a enregistré plus de 223 000 cas de coronavirus et a passé la barre des 32 000 décès.



« Reprendre le foot ? Des conneries... »

« Les gouvernements qui disent qu'ils vont reprendre le football pour remonter le moral de la nation... Je n'en ai rien à foutre du moral de la nation ! La vie des gens est en danger ! Il ne faut pas parler de football tant que les chiffres n'ont pas chuté massivement. Tout ça, c'est des conneries (...) J'ai écouté l'annonce du gouvernement, pas de football jusqu'au 1er juin ou quelque chose du genre, je ne fais même pas attention à tout cela », a tonné Rose, qui annonce qu'il envisage un test pour le coronavirus : « Je pense que je vais me faire tester vendredi, nous devrons donc attendre et voir ».