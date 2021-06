Danemark : Fin de carrière à 33 ans pour Nicklas Bendtner

Roi d’internet, Bendtner s’en va

L'attaquant danois le plus connu de ces dernières années a décidé de raccrocher les crampons. Après un ultime passage au Tarnby FF, petit club amateur de quatrième division danoise, Nicklas Bendtner n'aura joué qu'un an sous ses nouvelles couleurs avant de dire « Stop » concernant le sport de haut niveau. Dans l’émission de télévision baptisée « Bendtner & Philine », qu'il co-anime avec sa femme Philine Roepstorff, le natif de Copenhague a annoncé sa décision d’arrêter le football de haut niveau. Il laisse pourtantderrière lui un beau parcours jalonné de passages dans des club prestigieux. Formé au KB Copenhague, il a rejoint Arsenal à l’âge de 16 ans et commence à jouer pour les Gunners en League Cup avant d’être prêté à Birmingham afin de gagner du temps de jeu. De retour à l’Emirates Stadium en 2007, celui qui est surnommé « Lord Bendtner » s’est montré décisif durant la saison 2009-2010 avec un but décisif inscrit au bout du temps additionnel face à Wolverhampton, qui a laissé Arsenal dans la course au titre. Quelques semaines plus tard, il a inscrit un triplé face au FC Porto en huitièmes de finale de Ligue des Champions, permettant à son équipe de se qualifier pour les quarts de finale.Après de nombreuses blessures, il a été prêté du côté de Sunderland puis de la Juventus Turin avant de prendre le chemin de l’Allemagne et de Wolfsbourg pour deux saisons. Libre de tout contrat en 2016, il est allé faire le bonheur de Rosenborg avec 35 buts en 86 matchs. S’il est autant connu malgré des prestations souvent mitigé, c’est parce que Nicklas Bendtner était le spécialiste des frasques en dehors des terrains, avec de nombreuses arrestations au volant en étant alcoolisé. Des dérapages qui lui auront valu le surnom de « Lord Bendtner » de la part des tabloïds et des réseaux sociaux. Désormais à la retraite sportive, Nicklas Bendtner souhaite se consacrer au métier d’entraîneur, comme il l'a déclaré au micro de la chaîne Discovery+. « Le football est une grande partie de ma vie et je ne peux pas le quitter. C’est pourquoi je suis en train de suivre une formation d’entraîneur, a ainsi confié l’ancien international danois. J’espère que cela me donnera autant ou peut-être plus qu’en tant que joueur. De cette façon, je ferai toujours partie du football. » Du grand « Lord Bendtner » dans le texte.