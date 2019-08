Crystal Palace: Zaha-Sakho, une "fake news" ?

Ardemment courtisé par Everton lors de ce mercato estival, Wilfried Zaha est finalement resté à Crystal Palace. D’après The Sun, Mamadou Sakho, coéquipier de l’international ivoirien, aurait organisé une réunion vendredi, au lendemain de la fermeture du marché des transferts outre-Manche, afin de le convaincre de rester au club au moins jusqu’en janvier.

Une information "catégoriquement" démentie par leur partenaire Andros Townsend, qui l’a qualifiée de "fake news" sur Twitter: "Toute la dernière page pour quelque chose qui n’est pas arrivé".

The whole back page for something that categorically didn’t happen #FakeNews https://t.co/VkO7DVfkqm