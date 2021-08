Crystal Palace : Vieira veut recruter

Il avait sans doute rêvé d’autres débuts sur un banc de Premier League. Même si Patrick Vieira ne se faisait certainement pas trop d’illusions avant le (court) déplacement de son équipe de Crystal Palace à Stamford Bridge samedi après-midi, face à une équipe de Chelsea qui vient de remporter la Supercoupe d’Europe aux tirs au but contre Villarreal. Les hommes de Thomas Tuchel se sont cette fois largement imposés (3-0), grâce à des réalisations de Marcos Alonso (27e), Christian Pulisic (40e) et de l’ancien Lorientais Trevoh Chalobah (58e), de retour dans son club formateur.

Les tauliers sont partis

Des champions en titre qui avaient procédé à cinq changements dans leur onze de départ par rapport à mercredi et possèdent évidemment une toute autre profondeur de banc que leurs adversaires du jour. La différence s’est clairement vue sur la pelouse londonienne, où les visiteurs n’ont pas longtemps illusion. Une équipe beaucoup moins expérimentée, qui a perdu de nombreux tauliers cet été avec pas moins de huit départs, dont Mamadou Sakho, Gary Cahill et Andros Townsend. Des joueurs affichant une moyenne d’âge de 31,5 ans, soit dix de plus que ceux qui les ont remplacés… Vieira n’a d’ailleurs pas manqué de demander de nouveaux renforts en conférence de presse.

"On doit recruter"

"Les jeunes que nous avions sur le banc aujourd’hui ont assuré lors des matchs de présaison. Mais ils ne sont pas encore prêts pour le haut niveau. Cela prouve qu’on doit recruter des joueurs. On a un effectif trop juste. Les jeunes ne sont pas encore prêts, malgré leur qualité", a ainsi déclaré le technicien français devant les médias. Le recrutement des Eagles pourrait prendre de l’ampleur ces prochaines semaines, alors qu’il s’est surtout résumé jusqu’alors aux arrivés des jeunes Michael Olise et Marc Guehi, et de l’ancien défenseur lyonnais Joachim Andersen. Il en faudra sans doute beaucoup plus pour survivre dans cette Premier League plus compétitive que jamais.