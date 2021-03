De retour après plusieurs semaines d'absence, Wilfried Zaha a fait ce qu'il avait annoncé : samedi, avant le match contre West Bromwich Albion, l'attaquant de Crystal Palace est devenu le premier joueur de Premier League à ne pas s'agenouiller avant le coup d'envoi, conformément au geste popularisé par le joueur de football américain Colin Kaepernick et le mouvement Black Lives Matter. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, l'international ivoirien s'en est expliqué. Extraits.

Pourquoi il ne s'agenouille plus



Ma décision de rester debout avant le coup d'envoi des matchs est prise depuis quelques semaines maintenant. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Mais personnellement, j'ai le sentiment que s'agenouiller est juste devenu une routine d'avant match. Pour le moment, peu importe que l'on s'agenouille ou que l'on reste debout, certains d'entre nous continueront de subir des outrages. ("C'est devenu quelque chose que nous faisons juste comme ça. J'ai le sentiment que s'agenouiller est dégradant. En grandissant, mes parents m'ont appris que je devrais être fier d'être noir quoi qu'il arrive. Je pense que nous devrions juste rester debout", avait-il déclaré précédemment)

A chacun son choix...



Je sais que beaucoup de travail est fait dans les coulisses de la Premier League et d'autres autorités pour apporter des changements, et je respecte pleinement cela, ainsi que toutes les personnes impliquées. Je respecte aussi pleinement mes coéquipiers et les joueurs d'autres clubs qui continuent de s'agenouiller.

Le cyberharcèlement, son nouveau combat



La société devrait encourager une meilleure éducation dans les écoles, et les réseaux sociaux devraient prendre des mesures plus fortes contre ceux qui répandent la haine et harcèlent les autres en ligne - et pas seulement les footballeurs. Désormais, je veux juste me concentrer sur le football et profiter d'être de retour sur le terrain. Je continue de me tenir droit.