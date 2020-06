Crystal Palace a repris du bon pied samedi en Premier League en s'imposant sur le terrain de Bournemouth (2-0). En inscrivant le but du break, Jordan Ayew a non seulement assis le succès des Eagles mais s'est aussi assuré un record de la Premier League en devenant avec 25 réalisations le meilleur buteur ghanéen de l’histoire du championnat. L'ancien Marseillais devance désormais d'une unité Anthony Yeboah, et de quatre son propre frère André. Avec neuf buts, série en cours, le cadet de la fratrie Ayew fait mieux qu'en 2015-2016 (avec Aston Villa) puis en 2017-2018 (avec Swansea), quand son compteur était resté bloqué à sept.



Si l'on élargit la perspective au niveau du continent entier, Jordan Ayew ne pointe encore qu'à une modeste 27eme place, à égalité avec le Béninois et ancien du PSG Stéphane Sessegnon. Au sommet de ce classement des artificiers africains se détache toujours largement l'Ivoirien Didier Drogba (104 buts), suivi par le Togolais Emmanuel Adebayor (97 buts) et le Nigérian Yakubu Aiyegbeni (95 buts). Viennent ensuite au pied de ce podium deux des actuels fers de lance de Liverpool : le Sénégalais Sadio Mané (80 buts) et l'Egyptien Mohamed Salah (72 buts).