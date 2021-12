Crystal Palace : Gallagher victime de chants homophobes

We were saddened to hear reports of homophobic chanting at our #RainbowLaces game last night.



Dans l'embarras, Leeds a réagi

Conor Gallagher, jeune joueur de 21 ans de Crystal Palace, a vécu une soirée compliquée ce mardi à Elland Road, l'antre de Leeds United. Défaits dans le temps additionnel à cause d'un penalty validé à la VAR et transformé par Raphina (90eme+3), les Eagles ont concédé une défaite cruelle, la 2eme consécutive en Premier League portant à trois leur série de rencontres sans victoire en championnat. En outre,de la part du public du Yorkshire."Nous sommes au courant qu'un chant homophobe a été adressé à un joueur de Crystal Palace et nous souhaitons nous montrer très clairs, cela est inacceptable" a exprimé ce mercredi le club de Leeds.. Un soutien symboliquement marqué par les brassards des capitaines aux couleurs de l'arc-en-ciel.Dans son communiqué, Leeds United a également annoncé vouloir "continuer à travailler en étroite collaboration avec Marching Out Together (le groupe de supporters LGBT de Leeds, ndlr) et tous nos groupes de supporters afin de nous assurer que" Le principal intéressé, Conor Gallagher n'a pas réagi à ces chants descendant des travées d'Elland Road.Pour rappel, ce dernier brille depuis le début de saison sous les ordres de Patric Vieira. Son omniprésence sur le terrain et sa ligne de statistiques bien remplie (4 buts et 3 passes décisives) ont été récompensés d'lors du succès fleuve contre Saint-Marin (10-0)