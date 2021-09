Cristiano Ronaldo signe son retour d’un doublé

Le retour du roi ! Comme dans le seigneur des anneaux, Cristiano Ronaldo est revenu et a sauvé Manchester avec un retentissant doublé. Titularisé contre Newcastle pour ses débuts depuis son retour à United, Ronaldo a ouvert le score à la 45e minute en profitant d'une frappe repoussée par Woodman dans ses propres pieds. La défense des Magpies cédait une première fois juste avant le repos après avoir bien résisté aux assauts mancuniens.



Mais Newcaslte allait égaliser en début de seconde période. Saint-Maximin qui lançait Manquillo, qui remettait les deux formations à égalité. Cependant, Ronaldo n'était pas rassasié. Lancé dans la profondeur par Shaw, le joueur portugais s'offrait un doublé. Il n'y a pas qu'un seul portugais habile à United. À dix minutes du terme et sur une frappe puissante et flottante du droit, Bruno Fernandes portait le score à 3-1 pour les locaux. Des locaux qui finiront fort avec un 4e but signé Lingard qui ouvrait victorieusement son pied face à Woodman. United fête le retour de CR7 en prenant la tête du championnat