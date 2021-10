Cristiano Ronaldo pleure la mort d’un proche

Cristiano Ronaldo pleure la perte d'un ami. Le Portugais avait publié une mise à jour sur les médias sociaux avant qu'Instagram ne tombe en panne lundi, exprimant sa douleur. Soraia, l'épouse du footballeur Jose Semedo, a perdu la vie et Cristiano a été durement touché par son décès. L'attaquant de Manchester United est un ami proche du joueur de Vitoria Setubal depuis longtemps, et a posté une photo de lui et Georgina Rodriguez en train de dîner avec le couple.

"Tout passe au second plan"

"Il y a des moments où tout passe au second plan, y compris le football", a écrit Cristiano. "La semaine dernière, de manière inattendue, un être humain fantastique nous a quittés, notre chère Soraia, une mère merveilleuse et la femme d'un des meilleurs amis que la vie m'ait donné. Rien ne peut effacer la douleur ressentie par mon frère José Semedo et toute sa famille. Mais nous sommes ensemble, aujourd'hui comme toujours, en ce moment pour affronter cette difficulté. Repose en paix, mon amie. Nous ne t'oublierons jamais."