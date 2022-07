Cristiano Ronaldo n’arrive pas, Ten Hag s’agace

L'entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, vient de faire savoir qu’il ne peut pas attendre Cristiano Ronaldo éternellement. Si la star portugaise ne se résout pas à reprendre l’entrainement collectif rapidement, il faudra démarrer la saison sans lui.

Ten Hag ne pense plus à Ronaldo

Man United démarre la nouvelle campagne à domicile contre Brighton dans deux semaines et Ten Hag affirme qu’il est désormais concentré uniquement sur les joueurs qu’il a à sa disposition. "C'est la même chose que la semaine dernière, a-t-il d’abord déclaré quand on lui a demandé s’il y avait du nouveau au sujet de CR7. Si je suis préoccupé ? Préoccupé n'est peut-être pas le bon mot. Je me concentre sur les joueurs qui sont là, ils vont très bien, ils sont en bonne forme. Je préfère me concentrer sur ceux-là et les faire progresser. Je ne peux pas attendre qu'il arrive, nous l’intégrerons après ».

Des propos qui tranchent avec ceux qu’avait tenus le technicien hollandais quelques jours auparavant quand il avait confié que Ronaldo faisait partie de son projet et qu’il comptait même s’appuyer sur lui pour ramener les Red Devils vers les sommets. L’attitude contestée de la star a dû lui faire changer d’avis depuis.