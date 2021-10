Cristiano Ronaldo a 36 ans. A cet âge, beaucoup de footballeurs à sa place auraient commencé à se projeter sur leur vie après le football et en fixant une date précise pour le départ à la retraite. Mais, CR7 n’est pas un joueur comme les autres. Étant encore compétitif et passionné comme à sa meilleure période, le quintuple Ballon d’Or songe uniquement au moment présent et exclut toute idée de tirer sa révérence.

« Je veux continuer à rendre les gens heureux »

"Ce n'est pas encore mon heure", a-t-il confié dans une interview Sky Sports. « Il ne s'agit pas de ce que les gens veulent, il s'agit de ce que moi je veux. C'est quand je sentirai que je ne suis pas capable de courir, de dribbler, de tirer, toutes ces facultés... Mais, en attendant, j'ai toujours ce truc. Donc, je veux continuer car je suis toujours motivé. Motivé pour jouer, à rendre les gens et ma famille heureux. De même que les fans et moi-même. Je veux hisser le niveau encore plus haut. »

Ronaldo a poursuivi en indiquant qu’il a encore des objectifs à aller chercher aussi bien avec son club qu’en sélection nationale. « Vous parlez du Portugal mais en Ligue des champions, j'ai le plus de buts, le plus de victoires, de passes décisives… tout. Mais je veux continuer. J'aime jouer au football. Je me sens bien quand je rends les gens heureux », a-t-il insisté.

Le génie portugais reste donc gonflé à bloc pour poursuivre ses conquêtes. Et sa prochaine mission a quoi l’enthousiasmer particulièrement. Dimanche, il sera appelé à guider son équipe de MU vers la victoire lors du derby phare d’Angleterre contre Liverpool.

