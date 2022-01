Cristiano Ronaldo ambassadeur d’un nouveau jeu de foot

Après avoir été représentant successivement de PES et de FIFA, Cristiano Ronaldo vient de s’engager avec le nouveau venu dans le paysage des jeux vidéo de football, à savoir « UFL » du développeur biélorusse Strikerz Inc.

La star portugaise s’est exprimée dans une courte vidéo lors du trailer du jeu, qui fut révélé jeudi soir. « Je suis ravi d'annoncer mon partenariat avec UFL. C’est un projet révolutionnaire des jeux de football », a-t-il déclaré aux fans, faisant ainsi part de sa joie de s’associer à cette marque.

UFL | Gameplay ⚽ O que acharam ? 🤔 pic.twitter.com/1pwsQgzTJl — Ditão BR27 (@DitaoBR27) January 27, 2022

Un jeu prévu pour le courant de l’année

Ronaldo n’est pas le seul ambassadeur de ce jeu. C’est aussi le cas de Kevin De Bruyne, de Roberto Firmino, de Romelu Lukaku et d’Oleksandr Zinchenko. Du beau monde, et qui font partie 5000 joueurs professionnels qui sont sous licence. Concernant les équipes partenaures, il y a entre autres l'AS Monaco, Rangers, le Celtic, West Ham et le Shakhtar Donetsk. Reste à savoir si ça sera assez pour construire une riche communauté et attirer les utilisateurs appartenant à la concurrence.

A noter que ce jeu UFL est encore en plein développement, mais il devrait sortir dans le courant de l’année. Des images du gameplay (la jouabilité) ont été révélées, de même que les différents contenus proposés et la qualité du graphisme. Sa particularité c’est qu’il sera en free-to-play (gratuit) et en fair-to-play, à savoir que la notion du pay-to-win ne sera pas de mise comme c’est le cas par exemple dans le mode Fifa Ultimate Team de FIFA.