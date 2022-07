Au moment de revenir à Manchester United après une absence de douze ans, Cristiano Ronaldo a accepté de réduire son salaire de moitié. Toutefois, le Portugais et le club anglais se sont mis d'accord sur un rattrapage sous forme de primes et de bonus. Au terme de la saison, CR7 a eu droit au paiement de tout cela. Oui mais voilà, il a annoncé qu'il voulait partir, à peine quelques jours plus tard.



C'est une source du club qui a raconté tout cela au Sun. "Les contrats sont tous renouvelés au début du mois de juillet, et c'est juste après que la nouvelle des envies de départ de Cristiano est tombée." Pour autant, le mystérieux informateur tente de disculper Ronaldo en expliquant : "Il n'a rien fait de mal. Mais c'est vrai que certains suggèrent qu'il y a peut-être une coïncidence dans tout cela et que Ronny aurait pu révéler son souhait de partir il y a des semaines."

Toujours à United



À noter que le montant à six chiffres mentionné par The Sun est logiquement dû au joueur puisque tout était inscrit dans le contrat initial. En attendant, Cristiano Ronaldo a été payé et demeure un joueur de Manchester United, même s'il n'est pas parti avec le reste de ses coéquipiers pour disputer quelques matchs de pré-saison. Malgré son désir de jouer la Ligue des champions la saison prochaine, le quintuple Ballon d'Or est loin d'avoir trouvé preneur.