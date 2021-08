Cristiano Ronaldo à MU, Pogba s’en frotte les mains

Cristiano Ronaldo est de retour à Manchester United ! Ce transfert, qui a été annoncé vendredi, excite beaucoup de monde du côté d’Old Trafford. À commencer par les joueurs de la formation mancunienne. Bruno Fernandes a déjà fait part de sa joie de retrouver son coéquipier en sélection. Et dimanche, après le match gagné contre Wolverhampton (1-0), c’est Paul Pogba qui a fait part de son excitation.

Pogba optimiste pour MU

S’exprimant au micro de Canal+, l’international tricolore a confié : « C'était déjà une légende du club quand il est parti, et là il revient donc c'est un boost pour tout le monde. Maintenant, on sait que c'est un grand, il voudra des résultats et nous aussi donc ça "matche" bien ». L’ambition et l’envie de gagner de CR7 va donc déteindre sur toute l’équipe. De quoi espérer aller chercher le premier titre de champion des Red Devils depuis 2013 ?

Gary Neville, un ancien de la maison mancunienne, a donné son avis sur les chances de MU de triompher sur la scène nationale maintenant qu’un joueur de la trempe de Ronaldo fait partie de son effectif. « Cristiano Ronaldo, Raphael Varane auront la mentalité nécessaire pour viser le titre. Je suis désespéré à l'idée de les voir triompher. Mais est-ce que je pense qu'ils gagneront le titre cette saison ? Non. Je suis pragmatique. Ce qui est sûr, c'est que cela leur donne une bien meilleure chance qu'il y a 48 heures », a confié le consultant de Sky Sports.