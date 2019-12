Pour espérer s'adjuger la Coupe du Monde des clubs et embellir encore davantage une année 2019 déjà fantastique, Liverpool devait avant tout se défaire de Monterrey en demi-finale ce mercredi. Les Reds y sont parvenus (2-1). Mais cela n'a pas été sans mal. Mis sur de bons rails par un but de Naby Keita en début de match (12eme), les hommes de Jürgen Klopp ont été rejoints deux minutes plus tard, Rogelio Funes ayant fait preuve d'opportunisme face à Alisson (14eme). Gênés aux entournures par des Mexicains accrocheurs et décomplexés, les Scousers ont peut-être cru, à un moment donné, qu'ils n'arriveraient pas à forcer la décision avant le coup de sifflet final.Entré en jeu sur le tard (85eme), le Brésilien a trompé Marcelo Barovero en reprenant astucieusement un centre de Trent Alexander-Arnold dans le temps additionnel (91eme). Les champions d'Europe devront prendre le meilleur sur Flamengo samedi afin de décrocher le titre planétaire.