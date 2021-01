Coupe de la Ligue : Tottenham verra la finale

Les Frenchies ont brillé



3 - José Mourinho is just the third manager to reach the League Cup final with three different clubs (Chelsea, Man Utd, Spurs) after Ron Atkinson (Man Utd, Sheffield Wednesday, Aston Villa) and Ron Saunders (Norwich, Man City, Aston Villa). Special. #TOTBRE #EFL #CarabaoCup pic.twitter.com/ejW1heiyoW

Les Spurs de Tottenham n’ont pas manqué à leur tâche ce mardi à l’occasion de leur demi-finale de la Carabao Cup. A domicile, les protégés de José Mourinho ont pris aisément le dessus sur Brentford, une formation de Championship (D2 anglaise).pour la finale de 25 avril prochain (2-0).Les Français ont été à l’honneur durant cette rencontre.L’ouverture du score est survenue à la 12e minute lorsque Sissoko a expédié le cuir au fond des filets en plaçant une puissante tête sur un excellent centre de Sergio Reguilon. L’avance d’un but est restée de mise jusqu’à la 70e minute. Le moment choisi par Son Heung-Min pour assurer le break. Le Sud-Coréen a converti victorieusement un service de Ndombélé pour assurer définitivement la victoire des siens. Brentford a alors abdiqué, alors que quelques minutes plus tôt les visiteurs pensaient recoller au score, mais une réalisation leur fut refusée pour cause de hors-jeu.Avec cette qualification,La dernière marche sera cependant la plus compliquée à franchir, puisque les Spurs se mesureront au vainqueur du duel entre Manchester United et Manchester City. Mais, la présence de Mourinho sur le banc a de quoi les rendre optimistes. Le Portugais a déjà disputé sept finales de coupes anglaises, et il en a remporté cinq.