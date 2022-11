Les poids lourds du football anglais ont connu des fortunes diverses, en ce milieu de semaine, pour le traditionnel 3eme tour de Coupe de la Ligue. Si Manchester City et Liverpool ont tenu leur rang sans forcément briller, Arsenal et Tottenham se sont pris les pieds dans le tapis et ont échoué à se qualifier pour le tour suivant. Ce jeudi, c'est Manchester United qui entrait en scène. La formation d'Erik ten Hag était opposée à Aston Villa. Et ce sont les Mancuniens qui ont eu le dernier mot dans ce match (4-2).

Unite a fait le show, Martial buteur

Sans Cristiano Ronaldo, mais avec Anthony Martial, Marcus Rashford, Bruno Fernandes ou encore Donny van de Beek au coup d'envoi, ManU a fait le spectacle. Les hommes de ten Hag ont scoré à quatre reprises dans cette rencontre, grâce à tous leurs hommes forts - Martial (49eme), Rashford (67eme), Bruno Fernandes (78eme) et McTominay (90eme+1). La formation d'Unai Emery avait aussi trouvé l'ouverture sur des buts de Watkins (48eme) et un but contre son camp de Dalot (61eme), mais cela n'a pas suffi.