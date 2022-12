Coup dur pour Chelsea, Kanté sera absent plus longtemps que prévu

Chelsea va devoir se passer de son milieu de terrain N'Golo Kanté pendant encore de longues semaines. Le Français, qui est absent depuis la mi-octobre et qui avait dû déclarer forfait pour la Coupe du Monde notamment, voit son retour sur les terrains une nouvelle fois repoussé. Présent en conférence de presse ce vendredi, Graham Potter a annoncé la mauvaise nouvelle.

« Mon objectif est de l’aider à retrouver la forme dès que possible, et de le faire revenir sur le terrain de la bonne manière, parce que nous ne l’avons pas vu » a assuré le coach arrivé sur le banc des Blues en cours de saison. Un terrible coup dur pour l'équipe londonienne, qui aura à gérer des échéances importantes en seconde partie de saison. Chelsea, actuellement 8ème en Premier League, doit à tout prix remonter au classement, et préparer son huitième de finale contre Dortmund en Ligue des Champions. Le tout sans N'Golo Kanté, probablement...