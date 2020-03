Coronavirus : Un joueur de Chelsea brave sa mise en quarantaine

Les directives du gouvernement britannique suggèrent que toute personne qui est entrée en contact avec une personne contaminée au coronavirus doit s’auto-isoler pendant une durée d’une semaine. C’est donc le cas de l’ensemble des joueurs et du staff technique de Chelsea depuis le test positif au Covid-19 de Calum Hudson-Odoi la semaine dernière. Mais selon le Daily Mirror, cette directive n’a pas été appliquée par tout le monde. En effet, Mason Mount a été aperçu en train de jouer au football avec le joueur de West Ham Declan Rice dimanche dans un parc au nord de Londres.

Mount rappelé à l’ordre par son club

C’est un fan et son fils qui ont surpris les deux internationaux anglais en plein partie de football ce dimanche. L’homme a déclaré au Daily Mirror « J’ai emmené mon fils de 14 ans pour une séance d’entraînement. Nous avons remarqué une voiture atypique et nous nous sommes demandés qui était à bord. Mon fils a reconnu Mason Mount comme le conducteur. Ils ont joué un match à cinq ou à six. Declan Rice jouait aussi ». Toujours selon le quotidien anglais, le club de Chelsea a rappelé son joueur à l’ordre mettant en avant la gravité de la crise sanitaire que traverse l’Europe en ce moment. Pour rappel, la Grande-Bretagne n’a pas encore pris de mesure significative pour lutter contre le coronavirus contrairement à la France, l’Espagne ou l’Italie.