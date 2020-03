Coronavirus: quand Liverpool envoie ses stadiers au supermarché

Actuellement au chômage technique alors que la Premier League est suspendue au moins jusqu'au 30 avril, les stadiers de Liverpool sont mis à contribution par le club. Le leader de Premier League a en effet mis ses hommes de terrain à disposition des supermarchés de la ville. L'objectif ? Gérer l'afflux de clients. Les stadiers des Reds vont donc pouvoir mettre à profit leur expérience, alors que les enseignes anglaises sont prises d'assaut dans une période délicate.

Message to supermarket managers here on Merseyside. Our stadium stewards here @LFC are offering their time and expertise in volunteering to help with crowd control, queue management, parking control, assisting the elderly and infirm taking their groceries to their cars, etc. 1/2

— Peter Moore (@PeterMooreLFC) March 22, 2020