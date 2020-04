Coronavirus : l'initiative des joueurs de Premier League

Des stars du football anglais telles que le joueur de Tottenham, Harry Kane, le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson et le buteur d'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang ont communiqué sur une nouvelle initiative. Baptisée "#PlayersTogether" cette campagne a été lancée dans le but d'aider "ceux qui se battent pour nous sur la ligne de front du NHS. Il s'agit pour nous, en tant que joueurs, de collaborer ensemble pour créer une initiative volontaire, distincte de toute ligue et ou de tout club. Pour essayer d'aider, avec tant d'autres dans le pays, à faire une vraie différence", peut-on lire sur le communiqué publié sur Twitter et relayés par plusieurs joueurs.

Les joueurs de PL lancent leur fonds de solidarité

À l'instar de Liverpool, qui a mis son personnel en chômage partiel avant d’effectuer un rétropédalage face aux critiques, les clubs de Premier League ont été critiqués pour leur manque de solidarité depuis le début de la pandémie. Des personnalités telles que Wayne Rooney sont intervenues pour défendre les joueurs. Les médias et politiques anglais ont mis la pression pour une baisse des salaires des joueurs de Premier League. Ces derniers répondent avec cette nouvelle initiative.