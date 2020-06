Coronavirus : Le message de Jürgen Klopp aux supporters de Liverpool

Klopp ne veut pas répandre le coronavirus

Pour l'instant, je voudrais remercier les supporters de Liverpool et les habitants de cette ville qui ont contribué à faire de nous des champions. C'est notre moment. C'est un moment spécial dans toutes nos vies et c'est vous qui avez rendu cela possible. Chacun de vous est un champion à part entière et nous ne pouvons pas attendre d'avoir l'occasion de célébrer ce que vous avez accompli",

a notamment écrit le manager des Reds.

Ce jeudi en Premier League, Liverpool aura droit à une haie d'honneur de la part de Manchester City (21h15) comme l'a confirmé Pep Guardiola : "Nous allons faire une haie d’honneur, bien sûr. Nous nous assurons que, chaque fois que nous recevons Liverpool, ce soit d’une manière incroyable. Ils ne peuvent pas se plaindre. Et nous allons certainement le faire, parce qu’ils le méritent. Nous pouvons apprendre de Liverpool, et les féliciter", a-t-il indiqué en conférence de presse.











Depuis jeudi et la défaite de Manchester City sur la pelouse de Chelsea (2-1) en Premier League, Liverpool est de nouveau champion d'Angleterre.. Il a donc adressé un message à l'adresse des fans lors d'une lettre publiée dans l'Echo de Liverpool.