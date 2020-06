Un derby sanglant ? C'est la triste nouvelle que relate le Guardian sur le dernier match entre Manchester United et Manchester City. Disputée le 8 mars dernier, la rencontre serait à l'origine d'au moins 37 décès liés au Coronavirus selon l'étude du cabinet Edge Health. 76 000 spectateurs avaient assisté à la victoire des partenaires de Paul Pogba (2-0).

Bilan lourd pour la Ligue des Champions

Cette étude rapporte également les lourds bilans de deux autres rassemblements sportifs, à savoir la course hippique de Cheltenham (événement du 10 au 13 mars) et le huitième de Ligue des Champions à Anfield entre Liverpool et l'Atlético (11 mars). Des rassemblements qui auraient provoqué respectivement 54 et 68 décès. L'entraîneur de l'Atalanta Bergame Gian Piero Gasperini avait récemment avoué être atteint du Covid-19 lors du match à huis clos entre Valence et Bergame en Ligue des Champions.