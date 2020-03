En pleine crise du coronavirus, l'ancienne star de Manchester UnitedCopropriétaire de ces établissements, Ryan Giggs, autre ancienne gloire des Red Devils, est également d'accord pour cette initiative.En ce moment, notre industrie hôtelière doit montrer de la solidarité. Pas seulement pour nos personnels mais aussi pour ceux qui ont besoin d’infrastructures. Ce sera gratuit et notre personnel travaillera normalement. Le personnel soignant sera autorisé à rester sans aucun coût lors de ces prochains mois quand ils auront besoin d’être isolés des membres de leurs familles qui pourraient être affectés.", a indiqué Neville dans un message vidéo diffusé sur les réseaux sociaux.Les deux établissements concernés sont The Hotel Football et The Stock Exchange. Deux hôtels fermés au public à partir de dimanche et mis à disposition des professionnels de la santé après inspection sanitaire. Alors que certaines rumeurs affirmaient que Cristiano Ronaldo avait fait de même avec ses hôtels au Portugal, la rumeur a finalement été démentie.