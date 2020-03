Coronavirus : Arsenal-Manchester City reporté

La Premier League avait jusqu’ici été épargnée par le coronavirus. Et c’est la Ligue Europa qui est venu mettre ce calme plat en péril. La rencontre entre Manchester City et Arsenal, initialement prévue mercredi soir, a en effet été reportée une nouvelle fois, alors qu’elle l’avait déjà été à cause de la finale de la Coupe de la Ligue anglaise. La cause cette fois-ci ? Plusieurs joueurs et quatre membres de l’encadrement des Gunners ont été en contact avec le président de l’Olympiakos, Evangelos Marinakis, à l’occasion du 16eme de finale retour de C3 contre le club grec. Un président… qui a été testé positif au Covid-19 mardi.

The Premier League have postponed our match with Manchester City on Wednesday night as a precautionary measure.https://t.co/qTX1QiXjZv

— Arsenal (@Arsenal) March 11, 2020

13 jours écoulés depuis le contact



Une nouvelle qui a donc changé les plans des Gunners. La rencontre face à l'Olympiakos ayant eu lieu le 27 février dernier, 13 jours se sont écoulés depuis. Et le gouvernement britannique recommande de s’isoler pendant 14 jours après la date du contact avec une personne contaminée. L’effectif des Gunners doit donc rester confiné… une journée. Arsenal précise que l’avis médical qu’il a reçu considère comme « extrêmement faible » le risque de contamination au sein du club. « Cependant, nous suivons à la lettre les consignes du gouvernement qui recommandent que toute personne entrée en contact avec quelqu’un contaminé au coronavirus doit s’isoler à la maison pour 14 jours », est-il indiqué dans un communiqué. Ce match de la 28eme journée devra donc attendre encore un peu pour être disputé.