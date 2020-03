Confinement : Rashford livre des repas gratuits aux enfants

Rassurant sur sa convalescence après sa blessure au dos, Marcus Rashford s'est fendu d'une très belle initiative en plein confinement. L'attaquant de Manchester United est veu en aide à l'organisme caritatif FareShare. Sa mission ? Faire parvenir de la nourriture aux enfants et aux familles locales qui dépendent des repas scolaires gratuits. Des familles dans l'embarras suite à la fermeture des établissements scolaires. FareShare a atteint la barre symbolique des des 100 000 £ de don. De quoi produire 400 000 repas pour les enfants de Grande-Bretagne.

Rashford se souvient de son enfance

"Dans le passé, j'ai fait beaucoup de travail en ce qui concerne les enfants et quand j'ai entendu parler de la fermeture des écoles, je savais que cela signifiait des repas gratuits pour certains enfants quand ils n'allaient pas à l'école. Je me souviens que lorsque j'étais à l'école, je prenais des repas gratuits et ma mère ne rentrait pas avant environ six heures, mon prochain repas aurait donc été vers huit heures, a confié le buteur à la BBC.



Guys, we’ve done it!! £100k for @FareShareUK that’s 400,000 meals for vulnerable children around the UK. Thank you!! You’re all amazing. ♥️@brfootball when’s that Q&A we promised?

— Marcus Rashford (@MarcusRashford) March 28, 2020

"J'ai eu de la chance, et il y a des enfants dans des situations beaucoup plus difficiles qui ne prennent pas leurs repas à la maison. C'est très important, c'est en haut de ma liste de choses à faire. Dans notre génération, il y a eu beaucoup d'influences positives et négatives. J'essaie juste d'avoir un impact positif sur la prochaine génération", a ajouté le joueur mancunien.